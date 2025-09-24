Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки беспилотников

В Новороссийске введен режим ЧС после атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По последним данным, в результате атаки погибли два человека, пострадали шестеро — в том числе сотрудники российского подразделения Каспийского трубопроводного консорциума.

В городе повреждены несколько зданий, в том числе жилой многоквартирный дом. Атаку БПЛА квалифицируют по ст. 205 УК РФ (теракт) и будут расследовать в Центральном аппарате Следственного комитета.

Утром власти города сообщили об отражении в Черном море атаки безэкипажных катеров. Позднее угроза атаки морских дронов была объявлена для Туапсе и Геленджика.