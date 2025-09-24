Местные власти сообщили об угрозе атаки безэкипажных катеров в районе Туапсе

Жителей и гостей Туапсинского муниципального округа попросили покинуть прибрежную полосу из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Об этом предупредил глава округа Сергей Бойко.

«В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера!» — написал господин Бойко в Telegram-канале.

Ранее сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ на Новороссийск. По последним данным, два человека погибли, еще трое пострадали. Повреждены здание гостиницы и пять жилых домов.