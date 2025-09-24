В Геленджике объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. В городе введен запрет на выход в море для всех плавательных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Богодистов.

«Укройтесь в помещениях, при возможности — спуститесь в подвал или в цокольный этаж. Не подходите к окнам. Не используйте для укрытия автомобили» — написал господин Богодистов.

Очевидцам запрещается снимать и публиковать в соцсетях работу систем ПВО, последствия падения беспилотников, обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Ранее «Коммерсантъ-Новороссийск» писал, что в Анапе и Новороссийске была объявлена угроза БПЛА. В Новороссийске в результате атаки пострадали минимум шесть человек, двое погибли.

Екатерина Голубева