В Геленджике объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

В Геленджике объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. В городе введен запрет на выход в море для всех плавательных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Богодистов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Укройтесь в помещениях, при возможности — спуститесь в подвал или в цокольный этаж. Не подходите к окнам. Не используйте для укрытия автомобили» — написал господин Богодистов.

Очевидцам запрещается снимать и публиковать в соцсетях работу систем ПВО, последствия падения беспилотников, обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Ранее «Коммерсантъ-Новороссийск» писал, что в Анапе и Новороссийске была объявлена угроза БПЛА. В Новороссийске в результате атаки пострадали минимум шесть человек, двое погибли.

Екатерина Голубева

