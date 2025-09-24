Многоэтажный дом загорелся в результате атаки БПЛА в Новороссийске

В Новороссийске в результате дневной атаки беспилотников 24 сентября загорелась кровля жилого дома. Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, имеются погибшие и пострадавшие, зафиксированы повреждения имущества граждан.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На месте работает прокурор города Алексей Грудина, который контролирует оказание помощи и соблюдение прав пострадавших.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о повреждении своего офиса в городе. Двое сотрудников компании получили ранения, работа административного здания приостановлена.

По данным властей, удар пришелся на центральную часть Новороссийска, где также пострадали гостиница «Новороссийск» и несколько жилых домов. По предварительной информации, погибли два человека, еще трое получили ранения.

Екатерина Голубева