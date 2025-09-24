В КТК сообщили о двух раненых сотрудниках компании

Двое сотрудников КТК ранены в результате атаки БПЛА на Новороссийск. Офис АО «КТК-Р» (российское подразделение Каспийского трубопроводного консорциума) поврежден. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Один из пострадавших сотрудников получил огнестрельно-осколочные ранения. По данным компании, это может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА.

Днем 24 сентября центр Новороссийска был атакован. Повреждены несколько зданий, в том числе гостиница «Новороссийск». Как минимум два человека погибли и три пострадали.

Алина Зорина