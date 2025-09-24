Депутат от КПРФ, сменивший Таги-Заде в думе ХМАО, принес присягу

Бывший помощник депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Артем Аминов принес присягу депутата регионального парламента от КПРФ на первом заседании осенней сессии. Окружной избирком передал ему вакантный мандат Халида Таги-заде (КПРФ), который досрочно сложил полномочия после заявления о том, что российский субъект является «исторической родиной» узбеков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Хохряков (слева) и Артем Аминов (справа)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО Борис Хохряков (слева) и Артем Аминов (справа)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО

«Клянусь при исполнении полномочий депутата соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, Устав и законы ХМАО. Уважать права и свободы человека и гражданина и защищать население автономного округа на благо РФ и Югры»,— сказал господин Аминов. Председатель окружного парламента Борис Хохряков («Единая Россия») подчеркнул, что в думе рассчитывают на «конструктивную работу» с коммунистом.

Халид Таги-Заде заявил, что ХМАО является «исторической родиной» узбеков в ходе обсуждения роста рождаемости среди мигрантов в Югре на заседании окружного парламента в мае. На высказывание господина Таги-Заде обратили внимание депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР и ЕР, которые призвали ФСБ и Генпрокуратуру устроить проверку в отношении парламентария. В прокуратуре и МВД позже сообщили, что не обнаружили в словах парламентария ничего предосудительного. Впрочем, депутаты думы ХМАО в июне лишили Халида Таги-Заде должности заместителя председателя комитета по социальному развитию, в июле — зарплаты. В том же месяце коммунист сдал мандат.

Артем Аминов вошел в состав комитета по социальному развитию, членом которого был Халид Таги-Заде, и направил заявление об осуществлении своих функций на профессиональной основе (предусматривает получение зарплаты из бюджета ХМАО). Депутаты думы Югры удовлетворили просьбу коммуниста.

Артему Аминову 45 лет, он уроженец Ташкента (Узбекистан). С 2001 года работал оперативным сотрудником в ГУВД Тюменской области, с 2002 года служил в различных должностях МЧС, с 2013 года занимал должность помощника главы Советского (ХМАО), в 2016 году был назначен помощником депутата Югры.

Василий Алексеев