Депутатов взволновали ханы

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на заседании во вторник обсудят меры в отношении члена фракции КПРФ Халида Таги-Заде после его заявления о том, что регион является «исторической родиной» узбеков. Депутаты Госдумы от «Единой России», ЛДПР и коммунистов потребовали от ФСБ и Генеральной прокуратуры устроить проверку в отношении парламентария. По мнению политолога, общее решение политических сил позволит ускорить процесс лишения господина Таги-Заде мандата. Сам депутат, как уже принято, извинился.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Халид Таги-Заде (слева)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Халид Таги-Заде (слева)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО

Член фракции КПРФ в думе Югры Халид Таги-Заде заявил, что регион является «исторической родиной» узбеков на заседании окружного парламента в четверг, 29 мая. Он выступил после слов депутат от ЛДПР Михаила Селюкова о росте рождаемости среди мигрантов в ХМАО. По данным либерал-демократа, из 51,4 тыс. появившихся на свет человек на территории округа в 2023 году мигранты родили 28 тыс. «Больше половины родов — роды мигрантов. Эта проблема будет накапливаться, и ее надо будет решать в будущем»,— подчеркнул господин Селюков.

Господин Таги-Заде пояснил депутату от ЛДПР, что Югра и часть Тюменской области являются «исторически Сибирским ханством».

«Правил хан Кучум, это узбекская династия Шибанидов, выходцы из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину»,— добавил он.

Заместитель губернатора Всеволод Кольцов опроверг данные Михаила Селюкова, отметив, что в 2023 году в Югре родилось более 18 тыс. человек. «В 2024 году количество иностранных гражданок, у которых роды произошли на территории округа, составило 603, количество иностранных рождений в 2023 году — 756»,— подчеркнул чиновник.

На высказывание господина Таги-Заде обратили внимание три депутата Госдумы. Представитель коммунистов Михаил Матвеев заявил, что югорский парламентарий был исключен из КПРФ несколько лет назад и «не имеет к партии никакого отношения».

«Обоснование "исторических прав" узбеков на нашу землю еще и сильно напоминает методичку, кем-то разработанную, надо бы ФСБ приглядеться к этому "латентному сепаратисту"»,— призвал господин Матвеев.

Руководитель фракции КПРФ в думе Мегиона Халид Таги-Заде был избран депутатом думы Югры по партийному списку в 2021 году. По данным СМИ, спустя год коммуниста исключили из партии в связи с «неоднократными нарушениями принципов партийного товарищества и действий, которые уже нанесли, но могут повлечь еще больший ущерб репутации партии в городе Мегион и в ХМАО в целом».

К нему присоединились депутаты Владимир Сысоев (ЛДПР) и Максим Иванов («Единая Россия»), которые потребовали от Генеральной прокуратуры провести проверку в отношении Халида Таги-Заде. «Специально для КПРФ: Югра — исконно русская земля. Никакие ваши псевдоисторические спекуляции этого не изменят»,— написал либерал-демократ в своем Telegram-канале. Господин Иванов добавил, что в случае выявления нарушения в высказывании господина Таги-Заде депутата «необходимо показательно и жестко наказывать».

«Бывший учитель химии публично проводит псевдоисторическую лекцию, в которой можно усмотреть признаки нарушения территориальной целостности и эрозии суверенитета России. Что это, если не безответственность и провокация?»,— написал представитель партии власти в своем Telegram-канале.

Халид Таги-Заде в ответ пояснил, что на заседании думы попытался «разрядить спорную ситуацию» между Михаилом Селюковым и Всеволодом Кольцовым.

«Было высказано предположение о факторах, привлекающих мигрантов в Югру, а не категоричное утверждение. Реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, о чем я приношу глубочайшие извинения»,— написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

По словам источника «Ъ-Урал» в окружном парламенте, комиссия по вопросам депутатской деятельности и этике рекомендовала включить в повестку заседания думы ХМАО во вторник вопрос о мерах в отношении коммуниста. В разговоре с «Ъ-Урал» член комиссии Виктор Сысун отметил, что депутаты провели обсуждение в закрытом формате. «Все, что было в комиссии — остается в комиссии»,— добавил он. В информационно-аналитическом управлении окружного парламента «Ъ-Урал» заверили, что во вторник объявят о принятых мерах в отношении господина Таги-Заде.

Политолог Александр Безделов не исключает такого варианта, где Халид Таги-Заде даже может лишиться мандата в связи с совместным решением представителей КПРФ, депутатского корпуса и внутриполитического блока Югры.

«Мандат дает ему возможность для высказываний, что осложняет жизнь не только его родной партии, с которой у него конфликт, но и политическому руководству округа»,— заявил эксперт.

Василий Алексеев