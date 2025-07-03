Депутат расплатился за ханов

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) 3 июля прекратила исполнение полномочий на постоянной профессиональной основе депутата Халида Таги-Заде после его высказывания о том, что регион является «исторической родиной» узбеков. Коллеги парламентария обвинили его в «недопустимой провокации» и заверили, что отсутствие зарплаты не повлияет на его работу «в интересах жителей Югры». В ответ господин Таги-Заде пожаловался, что прекращение выплат ухудшит его положение, и призвал прокуратуру вмешаться в ситуацию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде

Фото: Пресс-служба думы ХМАО Депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде

Фото: Пресс-служба думы ХМАО

Сразу после начала заседания думы член фракции КПРФ Халид Таги-Заде, который ранее был исключен из партии, попытался снять вопрос о прекращении исполнения своих полномочий на профессиональной постоянной основе, однако получил отказ от председателя Бориса Хохрякова («Единая Россия», ЕР): «Когда дойдем до вопроса, тогда и будем рассматривать». В течение заседания господин Таги-Заде интересовался у членов окружного правительства расширением мер поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, однако активность парламентария не повлияла на решение коллег.

Напомним, Халид Таги-Заде заявил, что ХМАО является «исторической родиной» узбеков в ходе обсуждения роста рождаемости среди мигрантов в Югре на заседании окружного парламента в мае.

«Правил хан Кучум, это узбекская династия Шибанидов, выходцы из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину»,— сказал он тогда.

Депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР и ЕР призвали ФСБ и Генпрокуратуру обратить внимание на высказывание парламентария, дума ХМАО после реакции лишила господина Таги-Заде должности заместителя председателя комитета по социальному развитию. Борис Хохряков заверил, что окружной парламент намерен позже рассмотреть вопрос о лишении депутата мандата.

«Неосторожное высказывание, содержащее хоть и косвенную, но угрозу территориальной целостности России или межнациональному согласию, является недопустимой провокацией. Ссылки на отсутствие злого умысла в данном случае не принимаются»,— подчеркнул господин Хохряков на заседании 3 июля.

Глава комитета думы по социальному развитию Василий Филиппенко (ЕР) пояснил собравшимся, что формально члена фракции КПРФ лишают зарплаты в связи с пропусками заседаний окружного парламента и комитетов. «Информации и инициатив от него не поступает, и вопросы задаются только либо в рамках заседания комитета, либо на думе. Это позволяет сделать вывод, что Халид Таги-Заде в остальное время занимается другими делами, не функциями депутата»,— сказал он.

Господин Таги-Заде призвал коллег «не ухудшать» его положение. «Лишение зарплаты, соответственно, ухудшает, у меня семья, дети тоже есть»,— обратился он к собравшимся. Парламентарий добавил, что отсутствовал на ранних заседаниях в связи с отпуском.

«Это право работника по Трудовому кодексу, соглашаться с вызовом или не соглашаться»,— пояснил депутат, после чего призвал прокуратуру оценить ситуацию.

Руководитель фракции «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Михаил Сердюк заявил, что Халид Таги-Заде высказыванием об узбеках «бросил тень на репутацию всех депутатов, членов правительства и жителей ХМАО». «Смог сотрясти социальные сети неуемным желанием хайпануть, и недруги нашей страны этим воспользовались, раскачав это в социальных сетях, показывая, что в ХМАО нет единства во мнениях, в отношениях и в знании истории»,— пояснил справоросс.

В конце выступления господин Сердюк призвал коллегу «найти в себе мужество и сдать депутатский мандат»: «Вы сказали главное, что единственное, что вас беспокоит, это зарплата».

Михаила Сердюка поддержала депутат от КПРФ Александра Глотова. «Я часто с тех пор думаю (с момента заявления Халида Таги-Заде. — "Ъ-Урал"), что такое "депутат", как он должен себя вести. Это лицо, которое ни в коем случае не должно делать шаг вправо и влево»,— сказала коммунист, и призвала собравшихся задуматься и над своим поведением.

Халид Таги-Заде парировал, что не успел завершить высказывание об «исторической родине» в мае узбеков из-за Бориса Хохрякова, который тогда прервал его.

«Мысль была только о том, что не все едут, чтобы присосаться к бюджету. Может быть, люди едут с хорошими намерениями, что есть общая культура, история, что они хотят стать частью России»,— пояснил член фракции КПРФ, отметив, что выступает за «дружбу народов».

Подбодрить господина Таги-Заде решил руководитель фракции «Партии пенсионеров» Владимир Зиновьев, который обратил внимание коллеги, что вопрос о получении или об отсутствии зарплаты носит «философский характер». «Часть депутатов получает зарплату, часть не получает, но мы все работаем в интересах избирателей, и вам ничего не мешает дальше продолжать работу в интересах жителей Югры»,— заверил парламентарий и призвал собравшихся поддержать прекращение исполнения полномочий депутата на постоянной профессиональной основе. Решение поддержали 32 парламентария, пять — не голосовали, один — выступил против.

Василий Алексеев, Екатеринбург