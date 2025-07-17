Ханы на севере не прижились

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Халид Таги-заде, в мае назвавший регион «исторической родиной» узбеков, досрочно сложил полномочия. Это высказывание вызвало настолько широкий резонанс, что парламентария сначала потребовали проверить на экстремизм, а затем сняли с оплачиваемой должности. Правда, ни прокуратура, ни МВД не нашли в его словах ничего предосудительного. По мнению политолога, господин Таги-заде попал под горячую руку на фоне общей антимигрантской повестки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Халид Таги-заде

Фото: Дума ХМАО Экс-депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Халид Таги-заде

Фото: Дума ХМАО

Заявление о сложении депутатских полномочий Халид Таги-заде (состоит во фракции КПРФ, хотя ранее был исключен из Компартии) написал еще 7 июля (копия есть в распоряжении “Ъ”), однако известно об этом стало только сейчас. Согласно документу, парламентарий попросил освободить его от мандата с 21-го числа. Несколькими днями ранее, 3 июля, коллеги лишили господина Таги-заде должности заместителя председателя комитета по социальному развитию, оставив тем самым без зарплаты.

Напомним, столь резко депутаты отреагировали на заявление Халида Таги-заде о том, что ХМАО является «исторической родиной» узбеков, которое прозвучало на заседании в мае. Такую реплику он оставил в ходе обсуждения роста рождаемости среди мигрантов.

«Мигранты разные бывают. Что касается узбеков, у нас Югра и часть Тюменской области — это исторически Сибирское ханство. Правил хан Кучум, это узбекская династия Шибанидов, выходцы из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину»,— заявил Халид Таги-заде.

После этого сразу несколько депутатов Госдумы — от КПРФ, ЛДПР и «Единой России» — призвали ФСБ и Генпрокуратуру обратить внимание на слова господина Таги-заде. Однако в определении надзорного ведомства, которое позже он сам разместил в своих соцсетях, говорится, что комиссия специалистов Югорского госуниверситета провела историко-лингвистическое исследование высказывания и решила, что в нем отсутствуют прямые и косвенные призывы к нарушению целостности РФ. Аналогичные выводы содержатся в справке от эксперта экспертно-криминалистического центра окружного управления МВД: «В содержании высказывания Таги-заде не усматриваются признаки экстремизма».

Несмотря на это, лишением Халида Таги-заде оплачиваемой должности депутаты не ограничились. 3 июля спикер Борис Хохряков пообещал, что окружной парламент рассмотрит вопрос о прекращении его полномочий, назвав злополучное высказывание «недопустимой провокацией».

Как сообщил “Ъ” депутат Михаил Сердюк, 16 июля заявление господина Таги-заде было удовлетворено заочным голосованием. По его словам, бывшие коллеги сделали это единогласно.

«Он стал нерукопожатным. Я думаю, он понял, что политического будущего у него нет, и сдал мандат»,— заявил “Ъ” господин Сердюк.

Получить комментарий самого Халида Таги-заде не удалось, его помощник не ответил на звонки “Ъ”. В окружной думе также не предоставили комментариев.

Политолог Александр Безделов полагает, что Халид Таги-заде сдал мандат «под влиянием внешних факторов»: «Скорее всего, это произошло в результате действий и руководства думы, и внутриполитического блока правительства ХМАО». Эксперт не исключает, что в обмен на добровольный уход из парламента теперь уже экс-депутату могли пообещать продолжение карьеры в других органах власти. По его мнению, скандальность ситуации придала в целом накаленная повестка по вопросу мигрантов.

Мария Игнатова, Анна Капустина, Екатеринбург