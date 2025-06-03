Депутата, назвавшего ХМАО родиной узбеков, лишили поста замглавы комитета в думе

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) поддержали решение о прекращении полномочий члена фракции КПРФ Халида Таги-Заде в качестве заместителя председателя комитета по социальному развитию после заявления парламентария о том, что регион является «исторической родиной» узбеков. По данным окружного парламента, в связи с высказыванием господина Таги-Заде депутаты собрались на внеочередное заседание для принятия мер в отношении коммуниста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде (справа)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО Депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде (справа)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО

Спикер Борис Хохряков («Единая Россия; ЕР) подчеркнул, что Халид Таги-Заде своим заявлением «нанес репутационный вред органу государственной власти». «Своей репликой не только скомпрометировал себя, но и вызвал шквал общественной критики, в том числе в адрес думы автономного округа, тем самым нарушил правила депутатской этики»,— отметил председатель.

В ходе внеочередного заседания депутаты решили потребовать от Халида Таги-Заде принести публичные извинения, объявить публичное порицание члена фракции КПРФ, огласить на заседании думы факты о нарушении правил депутатской этики и проинформировать о них избирателей.

Борис Хохряков пояснил, что депутаты не смогут лишить члена фракции КПРФ мандата в связи с тем, что нарушение депутатской этики не относится к основаниям для отставки. «Но в случае принятия правовых решений в соответствии с российским законодательством в отношении депутата Таги-заде дума обязательно вернется к этому вопросу»,— подчеркнули в окружном парламенте. В думе ХМАО добавили, что председатель комиссии по вопросам депутатской деятельности и этике Леонид Михалко (ЕР) запросил у прокуратуры Югры оценку действий Халида Таги-Заде.

Халид Таги-Заде заявил, что ХМАО является «исторической родиной» узбеков в ходе обсуждения роста рождаемости среди мигрантов в Югре на заседании окружного парламента в четверг, 29 мая. Господин Таги-Заде пояснил депутатам, что регион и часть Тюменской области являются «исторически Сибирским ханством». «Правил хан Кучум, это узбекская династия Шибанидов, выходцы из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину»,— добавил он.

На высказывание господина Таги-Заде обратили внимание депутаты Госдумы. Представитель от КПРФ Михаил Матвеев призвал ФСБ устроить проверку в отношении Халида Таги-Заде, с соответствующим требованием к Генпрокуратуре обратились Владимир Сысоев (ЛДПР) и Максим Иванов (ЕР).

Подробнее о заявлении Халида Таги-Заде об «исторической родине» узбеков — в материале «Ъ-Урал» «Депутатов взволновали ханы».

Василий Алексеев