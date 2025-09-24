В Новороссийске звучит сирена из-за угрозы атаки c моря

На береговой линии Новороссийска звучит сирена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

В городе звучит сигнал «Внимание всем». Вновь объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК).

Глава города напоминает жителям о гостям Новороссийска о запрете снимать и публиковать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что угрозу применения безэкипажных катеров объявили в Новороссийске около 07:42 мск. Жителей просили покинуть пляжи и пройти в безопасное помещение без окон.

Алина Зорина