Следствие просит арестовать совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва

СКР обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с просьбой арестовать совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области. Бизнесмен проходит фигурантом по делу о мошенничестве.

Вместе с господином Бобровым следствие хочет отправить под стражу председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных. Арест также грозит главе АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Артему Носкову и бывшему руководителю ОТСК Антону Боликову.

По версии следствия, злоумышленники похищали деньги при исполнении концессионных соглашений. У задержанных провели обыски по местам жительства и работы.

О задержании совладельца «Облкоммунэнерго» и топ-менеджеров компании стало известно 23 сентября. Следственные мероприятия проходят на фоне судебного иска Генпрокуратуры о передаче активов Алексея Боброва и Артема Бикова — бывшего советника экс-главы РАО ЕЭС Анатолия Чубайса. Надзорное ведомство просит обратить в доход государства порядка 40 компаний.

Подробнее о новом деле — в материале «Ъ» «В концессии нашли хищения».

Никита Черненко