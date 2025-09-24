Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения топ-менеджерам «Облкоммунэнерго»

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня, 24 сентября, должен рассмотреть ходатайства об избрании меры пресечения для нескольких топ-менеджеров «Облкоммунэнерго» и ее «дочки» АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК). Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области, меру изберут для совладельца «Облкоммунэнерго» и крупного бизнесмена Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных, и. о. гендиректора ОТСК Артема Носкова и бывшего руководителя компании Антона Боликова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ



О их задержании стало известно накануне. Сообщалось, что по местам жительства и работы прошли обыски. По версии следствия, фигуранты могли совершать хищения бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений.

Задержания прошли на фоне судебного процесса по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять активы Алексея Боброва и Артема Бикова и ряда других лиц в доход государства. Всего обратить в доход государства могут около 40 компаний.

