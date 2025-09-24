Суд изберет меру пресечения совладельцу «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву

Как стало известно «Ъ-Урал», сегодня в Верх-Исетском суде Екатеринбурга будет рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения для уральского бизнесмена и совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О задержании Алексея Боброва стало известно 23 сентября. Сообщалось, что также задержаны председатель совета директоров «Корпорации СТС» (владеет АО «Облкоммунэнерго») Татьяна Черных, и. о. генерального директора АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Артем Носков (исполняет обязанности с июля) и бывший руководитель компании Антон Боликов.

Задержания проходят на фоне судебного разбирательства об изъятии Генпрокуратурой РФ в доход государства активов, связанных с Алексеем Бобровым и другим крупным предпринимателем — Артемом Биковым, в прошлом советником экс-главы РАО ЕЭС Анатолия Чубайса. Изъять могут порядка 40 компаний.

Артем Путилов, Мария Игнатова