В Екатеринбурге задержали владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва

Силовики задержали уральского бизнесмена Алексея Боброва, который проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии крупных коммунальных активов по всему Уралу, сообщил источник «Ъ-Урал». В Москве проведены обыски по месту жительства и офисах бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», АО «ОТСК».

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Алексея Боброва правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по ст. 91 УПК РФ. На этом же основании задержана и Татьяна Черных: она имеет доли в нескольких компаниях Артема Бикова и Алексея Боброва, которые хотят изъять в доход государства.

Сейчас с Бобровым и Черных проводятся следственные действия. Согласно иску об изъятии активов (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал»), Генпрокуратура просила арестовать счета и недвижимость у Черных и Боброва.

Также известно о задержании и.о. гендиректора «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и экс-руководителя этой компании Антона Боликова. По данным источника, поводом для задержания Носкова и Боликова стало дело о мошенничестве. Оно может касаться хищения бюджетных средств в рамках концессионных соглашений. По информации источников, знакомых с ситуацией, задержанные Боликов и Носков уже допрошены.

Накануне в Ленинском райсуде Екатеринбурга началось предварительное слушание по иску Генпрокуратуры по изъятию активов. Процесс закрыли от СМИ.

Артем Путилов, Мария Игнатова