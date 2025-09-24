Власти Новороссийска просят покинуть набережную и пляжи в связи с угрозой БЭК
Власти Новороссийска просят жителей и гостей города покинуть пляжи в связи с объявлением угрозы опасности безэкипажных катеров (БЭК). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Андрей Кравченко.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Пляжи просят покинуть до отмены сигнала опасности. Жителей просят предпринять все меры безопасности и укрыться в помещениях без окон.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что угрозу применения безэкипажных катеров объявили в Новороссийске около 07:42 мск.