Власти Новороссийска просят покинуть набережную и пляжи в связи с угрозой БЭК

Власти Новороссийска просят жителей и гостей города покинуть пляжи в связи с объявлением угрозы опасности безэкипажных катеров (БЭК). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Пляжи просят покинуть до отмены сигнала опасности. Жителей просят предпринять все меры безопасности и укрыться в помещениях без окон.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что угрозу применения безэкипажных катеров объявили в Новороссийске около 07:42 мск.

Алина Зорина

