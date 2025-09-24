В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров

Угрозу применения безэкипажных катеров объявили в Новороссийске. Жителей просят покинуть набережную и пляжи, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Жителей и гостей города просят не подходить к окнам, укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами. При нахождении на улице необходимо покинуть открытое пространство у моря.

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио "Новая Россия" (104FM), телеканал "Новороссийск" (22 кнопка у кабельных операторов)»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина