Трамп заявил, что страны Европы «катятся в ад» из-за массовой иммиграции

Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН раскритиковал страны Европы за неспособность справиться с миграционным кризисом. По его словам, статистика преступлений, совершенных мигрантами в европейских государствах, продолжает расти. В это же время, подчеркнул он, Соединенные Штаты смогли найти решение для этой проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters

«Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. Ваши страны катятся в ад. В Америке мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции. Как только мы начали задерживать и депортировать всех, кто пересекал границу, и высылать нелегальных иммигрантов из Соединенных Штатов, они просто перестали приезжать»,— сказал Дональд Трамп.

Президент США заявил, что Европу «захлестнула волна нелегальных мигрантов», какой прежде не было, и никто ничего не делает для борьбы с этой проблемой. «В Лондоне ужасный мэр (пост занимает Садик Хан, политик-лейборист.— ''Ъ'') просто чудовищный. Город очень сильно изменился. Они хотят шариатский закон»,— сказал господин Трамп.

Лусине Баласян