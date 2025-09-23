Трамп: «Хамас» отказывается от предложений о мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинский «Хамас» вновь и вновь отказывается от приемлемых предложений о мире в секторе Газа. Он призвал как можно скорее достичь прекращения огня и освобождения израильских заложников, удерживаемых в анклаве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters

По словам президента США, признание несколькими странами государства Палестина «награда для террористов из ''Хамас''». При этом страны ООН, подчеркнул он, должны направить палестинским боевикам сигнал: «Освободите заложников сейчас же. Освободите заложников сейчас же». После этих слов в зале раздались аплодисменты.

«Мы должны немедленно прекратить войну в Газе, мы должны вернуть всех заложников, мы уже вернули большинство из них. Но я всегда говорю, что последнего заложника будет сложнее всего вернуть — мы должны вернуть их сейчас, мы не хотим возвращать двух, а потом еще двоих. Мы хотим вернуть их всех сейчас»,— сказал Дональд Трамп.

Лусине Баласян