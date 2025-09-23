Трамп пригрозил России «серьезными пошлинами» при отсутствии мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что неустанно работает над разрешением российско-украинского конфликта, который рассчитывал завершить в короткие сроки. По его словам, если Россия не захочет заключать мирное соглашение, Соединенные Штаты готовы ввести «серьезные пошлины». При этом он подчеркнул, что другие страны, включая Европу, должны отказаться от закупок российских энергоносителей.

«В случае, если Россия не готова заключить сделку для завершения войны, США полностью готовы ввести мощные пошлины, что, как я полагаю, быстро остановит кровопролитие. Однако чтобы эти меры были эффективными, европейские страны должны к ним присоединиться»,— сказал Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН.

Раньше все думали, напомнил господин Трамп, что Россия выиграет войну на Украине «за три дня». «Предполагалось, что это будет быстрая стычка. Но все вышло иначе. Это выставляет Россию в плохом свете»,— заключил президент США.

Дональд Трамп также обвинил Европу в финансировании боевых действий из-за экономического сотрудничества с Россией. Основными источниками происходящего он назвал Индию и Китай.

Лусине Баласян