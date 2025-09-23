Трамп призвал Европу прекратить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, продолжающие закупки российской нефти и газа, финансируют боевые действия на Украине, хотя пытаются их завершить. Он призвал Европу прекратить покупать энергоресурсы у России и пообещал обсудить этот вопрос с европейскими лидерами на полях Генассамблеи ООН.

«Это позор для них. Нужно прекращать закупки российских энергоресурсов. Иначе мы тратим время зря»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на Генассамблеи ООН. По его словам, Китай и Индия — «основные источники финансирования» боевых действий на Украине, учитывая объемы импорта российской нефти. «Но даже страны НАТО не прекратили поставки российской продукции, я узнал об этом две недели назад. Я был недоволен»,— подчеркнул президент США.

Министр энергетики США Крис Райт говорил, что прекращение Евросоюзом импорта российских нефти и газа может способствовать усилиям Дональда Трампа завершить боевые действия на Украине. Из стран ЕС ее продолжают получать Венгрия и Словакия.

Лусине Баласян