Выстрелившего в подростка из «пневмата» жителя Батайска обвинили в хулиганстве

Жителю Батайска, выстрелившему в 11-летнего подростка из пневматической винтовки, предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Фото: Паралимпийский комитет России Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Фото: Паралимпийский комитет России

Как ранее сообщалось, 15 сентября трое подростков прыгали по крышам гаражей на территории одного из кооперативов. Подозреваемые потребовали от них спуститься, после чего один из них достал оружие и выстрелил в подростка. В результате 11-летнего потерпевшего госпитализировали с ранением шеи.

Спустя несколько дней фигурант был задержан. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса и проверки показаний на месте обвиняемый признал свою вину и показал место, где спрятал орудие преступления.

Наталья Белоштейн