В Ростове возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком

Сотрудники СУ СК России по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Ростова-на-Дону по подозрению в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Доследственная проверка показала, что 20 сентября фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде многоквартирного дома по ул. Дмитрия Петрова умышленно ударила несколько раз коляской с 11-месячным ребенком о стену лифта, из-за чего младенец неоднократно падал на пол. Действия подозреваемой причинили угрозу жизни и здоровью ребенка.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» видеозапись с места происшествия была размещена в сети интернет, что и послужило поводом для проверки.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн