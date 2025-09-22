В Ростове СК проверит информацию об истязании годовалого ребенка в лифте

Сотрудники СУ СК России по Ростовской области начали проверку информации о неправомерных действиях в отношении годовалого ребенка, размещенную в сети интернет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о видеозаписи из подъезда многоквартирного дома по ул. Д. Петрова, 13 в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. На размещенных в сети интернет кадрах видно, как горожанка с шаткой походкой, не сумев открыть стеклянную дверь, разбивает ее и в это время роняет коляску с ребенком. На следующих кадрах ростовчанка, находясь в лифте, ударяет коляску об стену несколько раз.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организована доследственная проверка»,— отметили в следственном органе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн