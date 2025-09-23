Суд перенес рассмотрение иска Новороссийского завода к грузинскому производителю арматуры

Арбитражный суд Ростовской области отложил разбирательство по иску ООО «Новороссийский прокатный завод» к грузинской компании Poladis Sakhli LLС.

Следующее заседание назначено на 18 ноября 2025 года, следует из данных картотеки арбитражных дел. Предметом спора является взыскание более 855 млн руб. задолженности по контракту на поставку металлопродукции, заключенному в 2024 году. Кроме основной суммы, истец требует выплатить 100 тыс. руб. неустойки, а также пеню в размере 0,5% от стоимости каждой партии товара за каждый день просрочки до фактического исполнения решения суда. Полный текст судебного определения пока не обнародован.

Компания Poladis Sakhli занимается выпуском и продажей металлической продукции для строительства. ООО «Новороссийский прокатный завод» владеет производственными мощностями Ростовского электрометаллургического завода, приобретенными в 2020 году за 6,5 млрд руб. после банкротства предприятия. Тогда же компания сменила регистрацию с Новороссийска на город Шахты, где расположен комплекс. Проектная мощность РЭМЗ составляет около 730 тыс. т стали и 530 тыс. т сортового проката в год.

В 2023 году Новороссийский прокатный завод перешел под контроль компании «Новосталь», владельцем которой является бизнесмен Шалва Гибрадзе.

Екатерина Голубева