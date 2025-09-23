Аэропорту «Платов» направлено 1,1 млрд федеральных субсидий

Более 1 млрд руб. составит федеральная субсидия аэропорту «Платов» (Ростова-на-Дону). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаилом Мишустиным.

Фото: Пресс-служба аэропорта "Платов"

Средства будут направлены на частичное покрытие текущих затрат и выплату процентов по займам в условиях ограничений на авиасообщение, а также на зарплату сотрудникам.

Как ранее сообщал «Ъ-Ротов», в целом за два года простоя аэропорт «Платов» получил 5,38 млрд руб. поддержки из федерального бюджета.

Всего Росавиация между аэропортами юга и центра России распределила около 6,4 млрд руб. Самые крупные суммы получат аэропорты Симферополя (3,21 млрд руб.) и Краснодара (947,36 млн руб.). Анапе выделено 413,48 млн руб., Воронежу — 230,79 млн руб., Геленджику — 179,83 млн руб., Белгороду — 160,11 млн руб., Липецку — 104,5 млн руб., Брянску и Курску — 2,89 млн руб. и 1,89 млн руб.

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля 2022 г. Кроме «Платова» запрет распространился еще на 10 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Ограничения были введены в целях безопасности, их продлевают регулярно.

Наталья Белоштейн