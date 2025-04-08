На обновление железнодорожных путей СКЖД потратили 1,5 млрд рублей в 2025 году

В январе-марте 2025 года инвестиции в обновление железнодорожного пути Северо-Кавказской железной дороги превысили 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За счет этих средств обновлено железнодорожное полотно на 18,7 км пути. В частности, ремонтно-путевые работы выполнены на участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области, а также на перегонах Ахтырская – Эриванский, Бурсак – Выселки и Орловка-Кубанская – Староминская в Краснодарском крае.

Кристина Федичкина