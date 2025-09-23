Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о реакции США на инициативу по ДСНВ, голословных обвинениях Польши и Козаке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о реакции США на предложения Владимира Путина по ДСНВ. Также он прокомментировал продолжающиеся украинские атаки БПЛА и обвинения стран Запада в нарушении российскими самолетами их воздушного пространства. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О ДСНВ

  • Путин не доводил заранее до Трампа идеи о продлении ДСНВ.
  • Кремль ждет реакции Трампа на инициативу Путина по ДСНВ.
  • Тема ДСНВ в целом поднималась в ходе контактов Путина и Трампа, но не предметно.
  • Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения по ДСНВ, но для этого нужна зеркальная позиция США.
  • Если США не поддержат предложение РФ по ДСНВ, будут приняты меры.
  • Согласовать новый договор по СНВ до истечения нынешнего фактически невозможно, настолько это сложная субстанция.
  • Отсутствие таких договоров чревато большими опасностями.
  • Формулировка мер по продолжению ограничений в соответствии с ДСНВ четкая, никакой двусмысленности нет.
  • Пока четкого понимания о дате следующих контактов Путина и Трампа нет.

О СВО

  • Россия продолжает СВО, несмотря на атаки украинских беспилотников.
  • Российские военные принимают эффективные меры по борьбе с атаками БПЛА.

О БПЛА в Дании и инциденте в Польше

  • Заявления Дании о якобы причастности России к инцидентам с беспилотниками голословны.
  • Кремль негативно относится к заявлениям главы МИД Польши Сикорского по поводу якобы нарушения польского воздушного пространства.
  • Обвинения в том, что какие-то границы нарушаются самолетами России, ни разу не были подкреплены достоверными данными. В отсутствии этой аргументации мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям.
  • Голословные обвинения со стороны Запада приводят к тому, что они уже не принимаются во внимание.

О рабочих планах Путина

  • Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов.
  • Путин встретится с главой ЛНР Леонидом Пасечником для обсуждения развития региона.
  • Ситуация в ЛНР непростая.

Об Иране

  • Не хотел бы вдаваться в комментарии на тему строительства Россией новых энергоблоков в Иране.

Об уволившемся Козаке

  • Я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича.
  • Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет продолжать дальше свой трудовой путь.

