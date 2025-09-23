Песков о реакции США на инициативу по ДСНВ, голословных обвинениях Польши и Козаке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о реакции США на предложения Владимира Путина по ДСНВ. Также он прокомментировал продолжающиеся украинские атаки БПЛА и обвинения стран Запада в нарушении российскими самолетами их воздушного пространства. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
О ДСНВ
- Путин не доводил заранее до Трампа идеи о продлении ДСНВ.
- Кремль ждет реакции Трампа на инициативу Путина по ДСНВ.
- Тема ДСНВ в целом поднималась в ходе контактов Путина и Трампа, но не предметно.
- Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения по ДСНВ, но для этого нужна зеркальная позиция США.
- Если США не поддержат предложение РФ по ДСНВ, будут приняты меры.
- Согласовать новый договор по СНВ до истечения нынешнего фактически невозможно, настолько это сложная субстанция.
- Отсутствие таких договоров чревато большими опасностями.
- Формулировка мер по продолжению ограничений в соответствии с ДСНВ четкая, никакой двусмысленности нет.
- Пока четкого понимания о дате следующих контактов Путина и Трампа нет.
О СВО
- Россия продолжает СВО, несмотря на атаки украинских беспилотников.
- Российские военные принимают эффективные меры по борьбе с атаками БПЛА.
О БПЛА в Дании и инциденте в Польше
- Заявления Дании о якобы причастности России к инцидентам с беспилотниками голословны.
- Кремль негативно относится к заявлениям главы МИД Польши Сикорского по поводу якобы нарушения польского воздушного пространства.
- Обвинения в том, что какие-то границы нарушаются самолетами России, ни разу не были подкреплены достоверными данными. В отсутствии этой аргументации мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям.
- Голословные обвинения со стороны Запада приводят к тому, что они уже не принимаются во внимание.
О рабочих планах Путина
- Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов.
- Путин встретится с главой ЛНР Леонидом Пасечником для обсуждения развития региона.
- Ситуация в ЛНР непростая.
Об Иране
- Не хотел бы вдаваться в комментарии на тему строительства Россией новых энергоблоков в Иране.
Об уволившемся Козаке
- Я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича.
- Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет продолжать дальше свой трудовой путь.