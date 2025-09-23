Песков о реакции США на инициативу по ДСНВ, голословных обвинениях Польши и Козаке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о реакции США на предложения Владимира Путина по ДСНВ. Также он прокомментировал продолжающиеся украинские атаки БПЛА и обвинения стран Запада в нарушении российскими самолетами их воздушного пространства. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О ДСНВ

Путин не доводил заранее до Трампа идеи о продлении ДСНВ.

Кремль ждет реакции Трампа на инициативу Путина по ДСНВ.

Тема ДСНВ в целом поднималась в ходе контактов Путина и Трампа, но не предметно.

Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения по ДСНВ, но для этого нужна зеркальная позиция США.

Если США не поддержат предложение РФ по ДСНВ, будут приняты меры.

Согласовать новый договор по СНВ до истечения нынешнего фактически невозможно, настолько это сложная субстанция.

Отсутствие таких договоров чревато большими опасностями.

Формулировка мер по продолжению ограничений в соответствии с ДСНВ четкая, никакой двусмысленности нет.

Пока четкого понимания о дате следующих контактов Путина и Трампа нет.

О СВО

Россия продолжает СВО, несмотря на атаки украинских беспилотников.

Российские военные принимают эффективные меры по борьбе с атаками БПЛА.

О БПЛА в Дании и инциденте в Польше

Заявления Дании о якобы причастности России к инцидентам с беспилотниками голословны.

Кремль негативно относится к заявлениям главы МИД Польши Сикорского по поводу якобы нарушения польского воздушного пространства.

Обвинения в том, что какие-то границы нарушаются самолетами России, ни разу не были подкреплены достоверными данными. В отсутствии этой аргументации мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям.

Голословные обвинения со стороны Запада приводят к тому, что они уже не принимаются во внимание.

О рабочих планах Путина

Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов.

Путин встретится с главой ЛНР Леонидом Пасечником для обсуждения развития региона.

Ситуация в ЛНР непростая.

Об Иране

Не хотел бы вдаваться в комментарии на тему строительства Россией новых энергоблоков в Иране.

Об уволившемся Козаке