Песков: если США не поддержат предложение РФ по ДСНВ, будут приняты меры

Если США не будут придерживаться количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение года после истечения его срока, России придется принимать меры. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла. «Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Вот это мы будем делать, но для этого, конечно, нужна зеркальная позиция Соединенных Штатов»,— отметил он.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Он поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность американской стороны в этой сфере. Как сообщил Белый дом, Дональд Трамп позднее прокомментирует это предложение.

Лусине Баласян