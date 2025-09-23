При выполнении полетов российские военные самолеты руководствуются международными правилами и не нарушают воздушное пространство других стран. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, пригрозившего сбивать российские самолеты при нарушении границ.

«Любые обвинения в адрес наших военных в том, что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной»,— заявил Дмитрий Песков.

19 сентября Эстония заявила, что пролетевшие над Финским заливом три МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве 12 минут. В связи с этим было созвано экстренное заседание Совбеза ООН, в ходе которого Радослав Сикорский заявил: «У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или по ошибке, войдет в наше воздушное пространство и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться». Российская сторона обвинения Таллина отвергла.

Лусине Баласян