Песков не знает о рабочих планах Козака после ухода из АП

Бывший замглавы администрации президента (АП) России Дмитрий Козак определится, как продолжить карьеру, после отдыха, который займет некоторое время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь в данном случае я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича. — ответил пресс-секретарь журналистам на вопрос о дальнейших планах господина Козака. — Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет дальше продолжать свой трудовой путь».

Об отставке Дмитрия Козака стало известно 18 сентября. Чиновник занимал различные федеральные посты более 25 лет. Курируемые им структуры АП были ликвидированы, а на их месте в администрации создали управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое перешло под контроль первого замглавы АП Сергея Кириенко.

