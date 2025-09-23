Песков назвал голословными обвинения в связи РФ с инцидентам с дронами в Дании

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в причастности России к обнаруженным в Копенгагене и Осло БПЛА не принимаются во внимание. При этом пока норвежские и датсткие власти не пришли к выводу, что управлял этими дронами.

«Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения»,— сказал представитель Кремля журналистам.

22 сентября аэропорт Копенгагена примерно с 20:30 по местному времени (21:30 мск) на несколько часов приостановил прием и отправку самолетов. Причиной стало появление нескольких БПЛА. Аналогичный инцидент произошел 23 сентября в 3:22 утра (4:22 мск) в Осло, местные власти сообщили о двух беспилотниках. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что власти не исключают «никаких вариантов» относительного того, кто может стоять за этим инцидентом.

Лусине Баласян