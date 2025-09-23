Путин заранее не доводил до США идею о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин предварительно не доводил до американской стороны предложение об исполнении количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение года после истечения его срока. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема в целом поднималась в ходе контактов, в том плане, что время, как шагреневая кожа сокращается, и мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов. Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Владимир Путин на заседании Совбеза 22 сентября заявил, что готовность России придерживаться количественных ограничений по ДСНВ зависит от того, пойдут ли на такой же шаг США. По словам президента, это позволит «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности». Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп позднее лично прокомментирует предложение российской стороны. Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ограничение срока бездействия».

Лусине Баласян