На юге России к концу недели прогнозируют похолодание

На юге европейской части России к концу недели ожидается существенное понижение температуры воздуха. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам эксперта, в Краснодарском крае и Ростовской области температура, которая в начале недели достигала 30 градусов, снизится сначала до 22...27, затем до 20...23, а позднее до 18...20 градусов. При этом температура воды в Черном море будет оставаться выше показателей воздуха: в Сочи — 22 градуса, в Геленджике и Туапсе — 23 градуса.

В Крыму бархатный сезон завершится раньше, чем в Краснодарском крае. Здесь к концу недели температура воздуха снизится до 18 градусов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ближайшие дни на юге европейской части России ожидаются интенсивные осадки.

Анна Гречко