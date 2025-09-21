Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На юге европейской России прогнозируют сильные дожди

В ближайшие дни на юге европейской части России ожидаются интенсивные осадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, в Крыму прогнозируются сильные дожди объемом до 60 мм при сохранении высоких температур. В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20 м/с. После прохождения фронта установится более комфортная погода.

Температура воздуха в крае составит 24–27 градусов, вода на черноморских курортах — 23–25 градусов. В Крыму показатели будут на 2–3 градуса ниже, однако также останутся в комфортном диапазоне.

Анна Гречко

