На юге европейской России прогнозируют сильные дожди

В ближайшие дни на юге европейской части России ожидаются интенсивные осадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в Крыму прогнозируются сильные дожди объемом до 60 мм при сохранении высоких температур. В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20 м/с. После прохождения фронта установится более комфортная погода.

Температура воздуха в крае составит 24–27 градусов, вода на черноморских курортах — 23–25 градусов. В Крыму показатели будут на 2–3 градуса ниже, однако также останутся в комфортном диапазоне.

Анна Гречко