Минтуризма Крыма заявило об отсутствии массовых отмен броней после атаки БПЛА

Средства размещения и туристическая инфраструктура в Крыму продолжают работать в штатном режиме, несмотря на недавнюю атаку БПЛА. Об этом сообщает Минтуризма республики.

В ведомстве отметили, что массовых отъездов туристов и аннуляций броней после налета беспилотников на поселок Форос не зафиксировано.

«Планы туристов в большинстве случаев остаются прежними, бронирования на осень продолжаются в обычном темпе»,— уточнили в министерстве.

При этом зарегистрированы единичные случаи отказа от поездок, которые, по данным мониторинга, не превышают стандартный уровень. Минтуризма рекомендовало отельерам в случае отмен не применять штрафные санкции к туристам.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что после ночной атаки ВСУ на Крым АТОР не фиксирует оттока туристов и отмены бронирований на полуострове. На полуострове сейчас находятся около 400 тыс. отдыхающих.

Анна Гречко