В Ростовской области от гриппа привито 370 тысяч человек
По данным на конец прошлой недели, в Ростовской области прививки против сезонного гриппа получили 370 тыс. человек. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на Дону не превышает допустимого порога. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Для вакцинации против гриппа в Ростовскую область поступили вакцины «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М». В ведомстве отметили, что получить прививку можно будет в поликлиниках по месту жительства, месту учебы или месту работы.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в этом сезоне в регионе зарегистрированы четыре вида респираторных инфекций. Среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные патогены: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус.