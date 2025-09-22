Главные новости к утру 22 сентября

По информации Минобороны, 21 сентября около 19:30 мск ВСУ атаковали курортную зону Крыма с помощью БПЛА с фугасными боезарядами. Под удар в том числе попали санаторий «Форос» и здание школы. Погибло три человека, пострадало — 16.

Президент США Дональд Трамп на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком заявил, что, в отличие от погибшего, он ненавидит своих оппонентов. «Он был миссионером с благородной и великой целью. Он не ненавидел своих оппонентов и хотел для них всего самого лучшего. В этом я с Чарли был не согласен. Я ненавижу своих оппонентов и не желаю им всего наилучшего»,— сказал он.

Адвокат велосипедиста из Франции Софиана Сехили Анна Кушнир подала апелляционную жалобу на его арест. Жалоба была направлена в Приморский краевой суд через суд первой инстанции. Ранее велосипедист пытался побить мировой рекорд, проехав на велосипеде из Лиссабона до Владивостока, но был арестован по подозрению в незаконном пересечении границы РФ.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил духовный подъем населения и рост патриотических настроений после участия северокорейских воинов в освобождении Курской области. По его словам, жители страны жертвуют средства на строительство памятника участникам операции, а также помогают семьям погибших военнослужащих.

В 2025 году страховые компании зафиксировали рост запросов на страхование от прилета БПЛА. Страховщики включают этот риск в состав имущественного страхования и продают отдельным полисом. Эксперты отмечают, что в случае признания атаки беспилотника террористическим актом стандартное покрытие не действует.

Доля розничных кредитов, по которым после их выдачи были заложены автомобили, за год снизилась втрое, до 7% по итогам восьми месяцев этого года. Это связано с ужесточением регулирования ЦБ, которое сделало данный вид кредитов менее выгодным для банков.

Спрос на российский уголь сохраняется как на западных, так и на восточных направлениях, но покупатели требуют дисконтов. Снижаются цены и на востребованном в последнее время рынке Южной Кореи, где РФ этим летом заняла первое место по поставкам угля.

Инициатива Минтранса по идентификации дронов и пилотируемых воздушных судов массой от 495 кг через систему ЭРА-ГЛОНАСС вызвала беспокойство крупных авиакомпаний. «Аэрофлот» попросил регулятора сделать требование опциональным, указав, что для магистральных самолетов его исполнение обойдется минимум в $2 млн за лайнер и займет несколько лет. В Минтрансе подчеркивают, что крупная техника под новое регулирование не подпадает.