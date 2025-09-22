Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов

Президент США Дональд Трамп на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком заявил, что, в отличие от погибшего, он ненавидит своих оппонентов. Прощание началось 21 сентября на стадионе State Farm в Аризоне.

«Он был миссионером с благородной и великой целью. Он не ненавидел своих оппонентов и хотел для них всего самого лучшего. В этом я с Чарли был не согласен. Я ненавижу своих оппонентов и не желаю им всего наилучшего»,— сказал президент США.

Правый активист Чарли Кирк, сторонник Дональда Трампа, был застрелен 10 сентября во время выступления перед студентами в Университете долины Юта. Обвиняемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан на следующий день.