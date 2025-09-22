Дисконт на перспективу

Спрос на российский уголь сохраняется как на западных, так и на восточных направлениях, но покупатели требуют дисконтов. Снижаются цены и на востребованном в последнее время рынке Южной Кореи, где РФ этим летом заняла первое место по поставкам угля. Экспорт может поддерживать стремление сохранить долю рынка в расчете, что глобальные цены достигли дна, а рубль может ослабнуть.

Покупатели российского угля требуют скидок, что сдерживает рост котировок, говорится в обзоре NEFT Research. Дополнительное давление на цены, по данным аналитиков, оказывает удорожание фрахта, что увеличивает общую стоимость поставок. «В целом рынок демонстрирует осторожную динамику: спрос есть, но компании стараются минимизировать расходы»,— говорится в обзоре.

По данным NEFT Research, энергетический уголь калорийностью 6000 ккал за 1 кг в портах Балтики за неделю, закончившуюся 14 сентября, подешевел на 1,3%, до $61,3 за тонну (FOB). В порту Тамань цены снизились на 0,9%, до $70 за тонну (FOB). Уголь из этих портов поставляется в первую очередь на турецкий рынок и в страны Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA). Спрос на энергетический уголь в межсезонье в регионе снижен, но потребитель заинтересован в приобретении топлива по сниженной цене, поясняет партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

Стоимость энергетического угля калорийностью 5500 ккал за 1 кг в портах Дальнего Востока за неделю упала на 5,5%, до $67,6 за тонну. В NEFT Research это связывают с сезонным снижением спроса в Азии, а также ослаблением внутреннего рынка в Китае, где власти возвращают часть дополнительных мощностей энергосистемы обратно в резерв.

Подешевел и уголь, поставляемый в Южную Корею, несмотря на сохраняющийся интерес. Летом 2025 года Россия стала главным экспортером угля в страну (см. “Ъ” от 1 сентября). По данным таможенной статистики, поставки угля из РФ в Южную Корею в августе выросли на 54,6% год к году, до 3,76 млн тонн, за счет чего удалось обойти Индонезию (поставки в Корею — 3,74 млн тонн). На эти две страны пришлось почти две трети всего импорта угля Южной Кореи, что подорвало многолетнее доминирование Австралии.

Ключевую роль сыграла конкурентоспособная цена: средняя стоимость российского угля в августе составила $89,03 за тонну, индонезийского — $68,95 за тонну, а австралийского — $129,9 за тонну, говорится в обзоре S&P Global. «Проблема с перевозками в Австралии не улучшается, а покупатели в Северо-Восточной Азии переориентируются на Россию и Индонезию из соображений надежности и стоимости»,— цитирует это агентство трейдера из Сингапура.

На рынке в целом произошло снижение цен и потребители из Южной Кореи, ожидаемо, не готовы переплачивать, отмечает Александр Котов. «Известно об одной сделке на поставку российского угля на южнокорейский рынок по цене $93 за тонну. Но глобально российские поставщики работают на грани рентабельности»,— добавляет он.

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин считает, что основная задача таких экспортных поставок сейчас — сохранить объемы и рабочие места в угольной отрасли. По его словам, ожидания того, что цены на мировом рынке энергетического угля достигли дна, вышли на плато и больше сильно не упадут, и расчет на ослабление курса рубля в перспективе ближайших месяцев стимулируют сохранять за собой долю экспортных рынков в расчете на улучшение ситуации, когда рентабельность поставок восстановится.

По мнению начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, в сентябре спрос на энергетический уголь в Европе останется слабым, но дальнейшее падение котировок пока кажется маловероятным. В Южной Корее, Тайване и Японии потребление замедляется в преддверии похолодания, но и дальнейшее снижение цен маловероятно, так как ставит под вопрос рентабельность продаж большинства экспортеров, добавляет он. При этом, по словам господина Красноженова, есть сообщения о возможном росте спроса на уголь в Китае в связи с низкими запасами в девяти основных портах в районе залива Бохай-Рим.

Полина Трифонова