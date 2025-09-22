Пока дрон не грянет

В 2025 году страховые компании зафиксировали значительный рост запросов на страхование от прилета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Страховщики включают этот риск в состав имущественного страхования и продают отдельным полисом. Эксперты отмечают, что в случае признания атаки беспилотника террористическим актом стандартное покрытие не действует.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2025 году среди частных лиц значительно вырос спрос на страхование от падения БПЛА, рассказали “Ъ” участники рынка. Увеличение числа запросов на такое покрытие фиксируют в «Согазе», «РЕСО-Гарантии», «Росгосстрахе», «Ренессанс Страховании», «Совкомбанк Страховании» и «Зетта Страховании». Страхование от прилета БПЛА включается в качестве отдельного риска в страхование имущества, а также существует в виде отдельного полиса (см. “Ъ” от 31 октября 2023 года).

По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, на сегодняшний день число запросов от клиентов на такое страхование может исчисляться сотнями тысяч в приграничных регионах и десятками тысяч — в более отдаленных. Объем рынка страхования от прилета БПЛА в 2025 году вырос в несколько раз на фоне низкой базы, до 25–40 млрд руб., где большая часть приходится на договоры страхования имущества с соответствующим риском, продолжает эксперт.

Сейчас каждый четвертый полис страхования имущества физлиц заключается с этим риском, а раньше защитой от терактов интересовались лишь в редких случаях, говорит вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. «По страхованию недвижимости частных лиц у нас застраховано несколько сотен загородных домов и квартир, по сравнению с прошлым годом спрос вырос примерно на 170%»,— рассказывает директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс Страхование» Артем Искра. Примерно каждый третий запрос от клиентов на страхование содержит вопрос о расчете премии по данному риску, ранее такие запросы были существенно реже, говорят в «Совкомбанк Страховании». По оценкам экспертов, спрос на такие риски в 2025 году вырос в несколько раз по сравнению с 2024 годом, а отдельные страховые суммы достигают миллионов рублей»,— указывает гендиректор финансового онлайн-сервиса «Инссмарт» Артур Коломиец. Рост интереса — это отражение объективной реальности: падения дронов и их обломков перестали быть редкостью, отмечает директор по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрей Тверской.

По оценкам экспертов, число сбитых дронов в 2025 году увеличилось в три-пять раз.

При этом полисы с риском падения БПЛА имеют существенное отличие. Покрытие убытков, причиненных имуществу в результате падения БПЛА и их обломков, как правило, включено во все классические программы страхования жилой недвижимости, но в случае признания падения БПЛА террористическим актом стандартное покрытие не действует, поясняет директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахования» Денис Титов. Если, к примеру, застрахованным риском является имущественный вред от падения БПЛА, а террористический характер такого события является исключением из страхового покрытия, то страховая выплата не будет произведена при наступлении соответствующего страхового случая и возбужденном при этом уголовном деле о теракте, говорит адвокат бюро адвокатов «Де-юре» Роман Волкоморов. Если компетентные органы квалифицируют происшествие по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») либо как диверсию (ст. 281 УК РФ), то по полису активируется риск «терроризм» — это ключевой фактор: именно решение компетентных органов определяет, как событие будет трактоваться в рамках страхового договора, указывает господин Тверской. После этого вопрос, как правило, уже в расчете суммы причиненного убытка, и некоторые компании ограничивают возмещаемый промежуток атаки определенным временным периодом (от 6 до 72 часов), что особенно важно для того, чтобы определить количество страховых случаев при массированных атаках БПЛА, поскольку это влияет на то, сколько франшиз будет применять страховщик и какова будет итоговая сумма выплаты, отмечает партнер, руководитель практики «Страхование» АБ КИАП Мария Краснова. Современная практика еще не выработала безусловных критериев, когда падения БПЛА считать террористическим актом, поэтому у страхователей сохраняется неопределенность, будет выплата или нет, обращает внимание руководитель страховой практики МЭФ Legal Иван Рыбаков. В такой ситуации стоит внимательно изучать документы и вносить корректировки, учитывая все возможные риски еще до подписания, советуют юристы.

Юлия Пославская, Ян Назаренко