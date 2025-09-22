Залоги лишили будущего

Доля розничных кредитов, по которым после их выдачи были заложены автомобили, за год снизилась втрое, до 7% по итогам восьми месяцев этого года. Это связано прежде всего с ужесточением регулирования ЦБ, которое сделало данный вид кредитов менее выгодным для банков. В среднесрочной перспективе этот продукт останется нишевым, заняв устойчивую, но небольшую долю рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доля постзалоговых автокредитов в общем объеме автокредитов по итогам восьми месяцев этого года составила 7%, следует из данных Frank RG. По итогам 2024 года доля постзалоговых автокредитов составляла 25%.

Постзалоговый автокредит — кредит наличными на приобретение автомобиля, по условиям которого в определенный срок он должен быть предоставлен банку в залог. В случае если залог не будет оформлен в срок, ставка для клиента автоматически увеличится.

Эксперты отмечают, что в 2024 году был всплеск популярности этого продукта. «В первой половине 2024 года высокий спрос на постзалоговое кредитование был связан с возможностью заемщиков получить денежные средства в условиях ограниченной доступности необеспеченного потребительского кредитования»,—- отмечает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. «Этот продукт обладает отдельными признаками потребительского кредита и зачастую выдавался заемщикам с более высокой долговой нагрузкой»,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Снижение интереса к таким кредитам в этом году обусловлено прежде всего изменениями в их регулировании. Фактически эти изменения уравняли постзалоговые кредиты с классическими кредитами наличными. «Были повышены коэффициенты риска (требования к капиталу) под данные кредиты, так как они по своей сути являются необеспеченными»,— говорит начальник управления автокредитования Инго-банка Андрей Еременко. Для банков это сделало продукт менее капиталоэффективным и, как следствие, менее прибыльным, отмечает он. «При выдаче классического (залогового) автокредита банк использует сравнительно меньше собственного капитала при сопоставимом росте портфеля»,— добавляет начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

Кроме того, на снижение выдач постзалоговых автокредитов повлиял рост просроченной задолженности (NPL) по портфелю. По итогам 2024 года многие банки, активно наращивавшие этот портфель, столкнулись с опережающим ростом просрочки по сравнению с классическими автокредитами, что подтвердило более высокие риски продукта, отмечает Андрей Еременко. Банки стали проявлять большую кредитную осторожность. Из-за волатильности и высокой ключевой ставки для банков в этом году приоритетным стало качество, а не количество выдач, добавляет господин Еременко.

Для заемщика постзалоговый автокредит — удобный и гибкий продукт, поскольку позволяет получить деньги сразу и не ограничиваться в выборе автомобиля для покупки, отмечает старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов. «Для банков преимущество заключается в значительной экономии на комиссиях дилерам и в привлечении новой аудитории, которая предпочитает покупать машины с рук»,— отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Но банк должен тщательно отслеживать оформление залога в установленные сроки, иначе он рискует получить необеспеченную ссуду с гораздо более высокими отчислениями в резервы, добавляет он.

В настоящее время данный продукт является нишевым для незакредитованных клиентов, которые хотят иметь больше свободы при выборе автомобиля для покупки, отмечает Михаил Полухин. В дальнейшем доля постзалоговых автокредитов вряд ли повторит результат 2024 года, хотя данный продукт займет свою устойчивую, но узкую нишу считают эксперты. «Фокусироваться на нем прежде всего будут игроки, не имеющие партнерств с дилерами и автосалонами и нацеленные на развитие вторичного автокредитования»,— считает Инна Солдатенкова.

В среднесрочной перспективе (два-три года) постзалоговый автокредит останется нишевым продуктом с долей 5–10%, полагают эксперты. Рост возможен при снижении ключевой ставки ЦБ до комфортных уровней и росте доходов населения, отмечает директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова.

Елена Ванюшина