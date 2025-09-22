Ким Чен Ын: в КНДР растет патриотизм после участия северокорейских войск в СВО

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил духовный подъем населения и рост патриотических настроений после участия северокорейских воинов в освобождении Курской области. Об этом он заявил 21 сентября в выступлении на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«После сообщений о героических подвигах наших загранотрядов, участвовавших в операции по освобождению Курской области РФ, народный героизм охватил все общество. Среди молодежи достиг небывалой высоты энтузиазм к воинской службе, складывается позитивная атмосфера, в которой корейцы поднимаются на патриотическую борьбу за честь Кореи»,— сказал лидер Северной Кореи.

Он подчеркнул важность проводимых социальных акций поддержки ветеранов боевых действий за рубежом и их семей, потерявших близких. Люди активно жертвуют средства, чтобы «помочь им свести концы с концами». «С 22 августа по настоящее время, десятки тысяч солдат, сотрудников и жителей пожертвовали крупные суммы денег, чтобы помочь построить военный мемориал и памятник героям войны, проложить новую улицу и обеспечить средства к существованию семьям павших солдат»,— добавил Ким Чен Ын.

