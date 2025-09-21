На Кубани отцу предъявили обвинение в убийстве трехлетней дочери
В Кавказском районе Краснодарского края местному жителю предъявили обвинение в убийстве трехлетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, 19 сентября 50-летний житель Кропоткина забрал девочку у матери, проживавшей в Тихорецком районе, и увез ее в Кавказский район. В тот же день он, по версии следствия, убил ребенка. Чтобы скрыть преступление и отвести подозрения, мужчина рассказал матери, что девочку похитили, после чего они обратились в полицию.
Уголовное дело возбуждено по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).
Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя краевого СУ СКР Андрея Маслова.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Кавказском районе Краснодарского края вторые сутки идут поиски трехлетней девочки.