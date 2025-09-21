В Кропоткине вторые сутки ищут пропавшую трехлетнюю девочку с ДЦП

В Кавказском районе Краснодарского края вторые сутки ведут поиски трехлетней Любови Гариповой. Об этом сообщает Добровольческий поисковый отряд «Юг».

Фото: Добровольческий поисковый отряд «Юг».

Ребенок исчез вечером 19 сентября около 19:00 на ул. Ростовской в Кропоткине, рядом с домом №58. Девочка 2022 года рождения имеет ограниченные возможности здоровья — она не может ходить и разговаривать.

Рост ребенка составляет около 60–70 см, волосы русые, глаза карие. На момент пропажи девочка была одета в красную куртку и розовые штаны, обуви при ней не было. Среди особых примет указывается косоглазие.

К поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «Юг». Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Любови Гариповой, просят сообщить по телефону 112 или на горячую линию 8-800-550-10-54.

Анна Гречко