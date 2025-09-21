Главные новости к утру 21 сентября

В Дагестане аномальные ливни привели к проблемам со светом и водоснабжением. МЧС сообщило об аварийном отключении электроэнергии в 73 населенных пунктах. Самая сложная обстановка сохраняется в городах Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дагестанские Огни, Дербент и Каякентском районе, заявили в правительстве региона.

Певец Дык Фук из Вьетнама победил на музыкальном конкурсе «Интервидение». Он спел песню про героя вьетнамской мифологии Тхань Зенга, который, по легендам, спас страну от китайских завоевателей.

Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Власти страны обвинили в этом Совбез ООН и его решение восстановить санкции против Ирана.

На 71-м году жизни умер кинооператор Юрий Шайгарданов. Он поучаствовал в создании более 50 фильмов и сериалов. Одна из самых известных его работ — «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан ждут последствия, если талибы не согласятся вернуть Штатам контроль над авиабазой Баграм.

The Telegraph сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен ввести санкции против движения «Хамас». Это нужно, чтобы смягчить критику его решения признать Палестину, отмечает газета.