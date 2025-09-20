В Дагестане аномальные ливни привели к проблемам со светом и водоснабжением

Дагестан оказался в эпицентре непогоды, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. Аномальные ливни привели к затоплению подстанций и отключению электроэнергии. Администрация Махачкалы предупредила жителей о возможном нарушении герметичности сетей водоснабжения и посоветовала населению пить только бутилированную воду.

Согласно сообщению главы республики, органы власти работают над ликвидацией последствий непогоды в режиме оперштаба. «Все те, кто сегодня называются властью: от главы республики и руководства МЧС до исполняющего обязанности градоначальника Джамбулата Салавова – сегодня не спали, подчас в ручном режиме определяя, куда должна выехать аварийная бригада»,— написал Сергей Меликов.

ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщило об аварийном отключении электроэнергии в 73 населенных пунктах. «Дагэнерго» задействовала для работ по восстановлению электроснабжения 180 человек и 60 единиц техники. В Махачкале из-за подтопления обесточена подстанция «Приморская».

Руководитель Центра управления регионом по Республике Дагестан Исрафил Исрафилов сообщил о подтоплении трансформаторных подстанций в Каспийске. Администрация города проинформировала население о перебоях водоснабжения. Каспийцам бесплатно выдают питьевую воду на стационарных пунктах «Чистая вода».

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел внеплановое заседание по вопросам борьбы с непогодой. По данным правительства региона, самая сложная обстановка сохраняется в городах Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дагестанские Огни, Дербент и Каякентском районе.

Глава региона поделился прогнозом синоптиков, согласно которому властям предстоит продолжить работу в аварийном режиме до конца выходных.