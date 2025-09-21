Telegraph: Стармер вместе с признанием Палестины введет санкции против «Хамаса»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер введет санкции против движения «Хамас», чтобы смягчить критику его решения признать Палестину. Об этом сообщает The Telegraph.

Ожидается, что господин Стармер уже сегодня подтвердит намерение британского правительства признать палестинское государство. Во время своего заявления премьер объявит и об ужесточении позиции королевства в отношении «Хамаса». Оппозиция, выступающая против решения признать Палестину, раскритиковала и решение ввести санкции, отмечает The Telegraph.

Теневой министр иностранных дел, консерватор Прити Пател заявила, что подготовка санкций — это «слабая попытка в последнюю минуту» умиротворить Белый дом, который также выступает против признания независимости страны. При этом, по ее словам, действия господина Стармера в отношении Палестины показывают, что он «капитулировал перед крайне левыми фракциями своей партии», которые теперь «диктуют внешнюю политику Великобритании».

Лидер правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что палестинское государство не может быть отделено от «Хамаса». «Это типично для Стармера: он никак не может определиться со своей позицией. Какими бы ни были оговорки в его заявлении, это заявление — капитуляция перед терроризмом и предательство Израиля»,— сказал политик.