Умер оператор-постановщик «Собачьего сердца» Юрий Шайгарданов

На 71-м году жизни умер кинооператор Юрий Шайгарданов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Господин Шайгарданов родился 29 июля 1954 года. Закончил операторский факультет ВГИКа в 1983 году. Работать ассистентом оператора он начал, когда еще учился в вузе, позже стал вторым оператором на киностудии «Мосфильм». На этой должности он участвовал в съемках фильмов «Охота на лис», «Остановился поезд», «Плюмбум, или Опасная игра».

Через несколько лет он покинул московскую киностудию и ушел на «Ленфильм», где уже в первые годы смог поработать с режиссерами Иосифом Хейфицем («Вспомним, товарищ!», «Вы чье, старичье?», «Бродячий автобус») и Владимиром Бортко («Собачье сердце»).

Он поучаствовал в создании более 50 фильмов и сериалов. Среди его работ — «Особенности национальной охоты в зимний период», «Улицы разбитых фонарей», «Страна глухих», «Год собаки», «Жила-была одна баба». Последний проект, в котором он участвовал,— снятый в 2021 году телесериал «Мосгаз. Дело №8: Западня» режиссера Сергея Попова.

Господин Шайгарданов был награжден званием Заслуженного деятеля искусств. Его несколько раз номинировали на премию «Ника» за лучшую операторскую работу. В этом году его наградили премией «Белый квадрат» «За вклад в операторское искусство».