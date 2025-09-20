Главные новости за 20 сентября. Кавказ

Компания «АкваФерма» построит форелеводческое хозяйство полного цикла в с. Воронежском Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. Объем инвестиций составит 300 млн руб. Предприятие займется полным циклом производства — от выращивания мальков до поставки товарной рыбы. На территории площадью 25 тыс. кв. м разместят бассейны для товарной форели, специальные емкости для молоди и инкубационный комплекс для мальков.

В Ставропольском крае завершили четыре инвестиционных проекта в сфере пищевой переработки общей стоимостью около 230 млн рублей. Реализация проектов привела к созданию 25 рабочих мест.

Более 124 специалистов и 45 единиц техники привлечены к ликвидации последствий ливня в Дагестане, затопившего улицы Махачкалы, Каспийска и Избербаша. По данным Даггидрометцентра, дождь продолжался с 6:00 до 10:00 утра 20 сентября. В Махачкале выпало 56 мм осадков, в Дербенте — 41 мм, в Кизляре — 32 мм, в Избербаше — 53 мм.

Свыше 60 ремонтных бригад продолжают восстанавливать электроснабжение в пострадавших от непогоды районах Дагестана. Об этом сообщил и.о. директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомед Шапиев на штабе у премьер-министра республики.

В Северной Осетии за восемь месяцев 2025 года провели почти 150 бесплатных процедур искусственного оплодотворения, в результате которых появились 112 детей, включая пять двоен. По словам руководителя региона Сергея Меняйло, специалисты республиканского Минздрава могут помогать людям благодаря возможностям национального проекта «Семья».